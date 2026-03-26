«Он не получит свободу». Нганну — о решении Джонса заключить долгосрочный контракт с UFC

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну выразил уверенность в том, что решение 38-летнего экс-обладателя титула UFC в категории до 93 кг и до 120 кг американца Джона Джонса заключить многолетний контракт с лигой в 2023 году было ошибочным.

«Я думаю, что Джон совершил ошибку [подписав долгосрочный контракт с UFC на восемь поединков перед боем с Сирилем Ганом]. Скорее всего, Джонс не получит свободу… Возможно, больше никогда не выйдет в октагон», — приводит слова Нганну портал Bloody Elbow.

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008-го по 2024-й. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Спортсмен признаётся многими аналитиками и бойцами как величайший боец в истории смешанных единоборств.