Бой Артёма Сусленкова и Артура Манна возглавит турнир IBA в Серпухове

Бой Артёма Сусленкова и Артура Манна возглавит турнир IBA в Серпухове
Российский боксёр Артём Сусленков (13-0, КО 8) проведёт защиту пояса WBA Continental в тяжёлом весе против немца Артура Манна (23-5, КО 14), которая состоится 17 апреля и возглавит турнир IBA 17 апреля в подмосковном Серпухове. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Сусленков завоевал титул WBA Continental в октябре в Грозном, когда досрочно победил хорвата Агронома Смакичи. В декабре в Дубае Сусленков нокаутировал американца Стэнли Райта и завоевал пояс IBA.PRO Intercontinental в тяжёлом весе. Также 30-летний россиянин владеет титулом IBF Europe и занимает 13-е место в рейтинге WBA в тяжёлом весе.

По ходу карьеры 35-летний Манн боксировал с такими соперниками, как Муслим Гаджимагомедов, Евгений Тищенко, Майрис Бриедис, Кевин Лерена.

