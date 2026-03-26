Александр Шлеменко проведёт дебютный бой в ACA против экс-бойца UFC на турнире в Омске

Бывший чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко проведёт следующий поединок против 38-летнего экс-бойца UFC, выступающего в категории до 84 кг, соотечественника Рамазана Эмеева на турнире ACA 204 в Омске, который состоится 19 июня. Для Шторма это будет дебютный бой в лиге. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Фото: Пресс-служба АСА

В последнем поединке, который состоялся 12 сентября на турнире RCC 23 в Челябинске, Шлеменко уступил удушающим приёмом на второй минуте третьего раунда белорусу Владиславу Ковалёву. Шторм имеет в своём рекорде 67 побед, 17 поражений, один бой был признан ничьей, а ещё один — несостоявшимся.

Рамазан, в свою очередь, в последнем бою, который возглавил турнир ACA 199, победил соотечественника Артёма Фролова единогласным решением судей. В своём профессиональном рекорде Эмеев имеет 23 победы и шесть поражений.

Материалы по теме
Контракт с ACA не машина времени. Шлеменко заслуживает уважения, но опоздал с решением
