Роган: если Топурия нокаутирует Гэтжи, то у него будет самое впечатляюще резюме в истории

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган высказался насчёт наследия 29-летнего действующего обладателя чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории испано-грузина Илии Топурии.

«Если Илия Топурия нокаутирует Джастина Гэтжи в следующем бою, то у него будет самый впечатляющий список побед и поражений в истории, самое безумное резюме», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.