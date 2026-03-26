Ковингтон: Царукян был тем, кого я постоянно избивал в зале. Хочу побороться с ним в RAF

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон выразил желание провести схватку с вторым номером рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Арманом Царукяном в борцовской лиге RAF.

«Я хочу побороться с Царукяном. Это тот парень, которого я постоянно избивал в ATT (имеется в виду американский спортивный зал American Top Team. — Прим. «Чемпионате») — маленький дублёр, который приходил на тренировки только для того, чтобы я его победил в спортзале. Я хочу разделить с ним ковёр в RAF, но UFC сейчас этому препятствует», — приводит слова Ковингтона портал Bloody Elbow.