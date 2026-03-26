Царукян ответил Ковингтону, который заявил, что избивал Армана на тренировках

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Россию и Армению, Арман Царукян ответил бывшему временному чемпиону UFC в полусреднем весе американцу Колби Ковингтону, который ранее заявил, что избивал Ахалкалакца во время тренировок в зале American Top Team.

«Ни разу с ним не тренировался», — написал Царукян на своей странице в социальной сети.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.