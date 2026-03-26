Топ-боец UFC объяснил, почему Стрикленд победит Чимаева

14-й номер рейтинга UFC в среднем весе американец Джо Пайфер поделился мнением насчёт предстоящего поединка между непобеждённым 31-летним чемпионом UFC в категории до 84 кг Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ, и соотечественником Шоном Стриклендом.

«Я надеюсь, что Стрикленд победит. Чимаев — потрясающий борец. Просто, на мой взгляд, Стрикленд отлично встаёт после перевода и сможет по-настоящему измотать Хамзата. Я ставлю на Шона Стрикленда», — приводит слова Пайфера портал MMAJunkie.

Хамзат Чимаев оказался 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.

В профессиональном рекорде Шона в смешанных единоборствах 30 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и семь поражений. В ММА Стрикленд дебютировал в марте 2008 года.