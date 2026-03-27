Делла Маддалена: уверен, что могу победить Махачева. С удовольствием сразился бы ещё раз

Делла Маддалена: уверен, что могу победить Махачева. С удовольствием сразился бы ещё раз
Бывший чемпион UFC в полусреднем весе австралиец Джек Делла Маддалена выразил надежду, что в будущем проведёт реванш с 34-летним действующим обладателем титула UFC в категории до 77 кг россиянином Исламом Махачевым.

«Конечно, у меня было несколько дней, чтобы прийти в себя, пережить это разочарование. Наверное, мне всё ещё немного больно. Всё предельно ясно, я знаю, над чем мне нужно поработать, чтобы снова быть в форме. Я хочу вернуться, и, надеюсь, в будущем у меня будет ещё один шанс сразиться с Исламом, но посмотрим, как всё сложится. Уверен, что его можно победить. Любого человека можно победить. Да, я с удовольствием подрался бы с ним снова», — приводит слова Делла Маддалены портал ESPN.

Материалы по теме
«Скажут, что я идиот». Тренер Делла Маддалены выступил за реванш между Джеком и Махачевым
