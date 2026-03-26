«Моё главное упущение». Делла Маддалена назвал главную ошибку в поединке с Махачевым

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе австралиец Джек Делла Маддалена назвал свою главную ошибку в поединке с россиянином Исламом Махачевым, который стал главным событием турнира UFC 322 в Нью-Йорке. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Ислама единогласным решением судей.

«Я слишком много думал о защите, о том, как бы не пропустить удар, а не о том, как самому атаковать. Даже когда оказывался в партере, я чувствовал, что иногда всё же атаковал, а потом вставал на ноги, но к тому моменту раунд уже заканчивался. Так что я слишком много думал о защите на протяжении большей части боя — а он в основном был в атакующей позиции, — и это стало моим главным упущением. Надо отдать ему должное, Ислам показал себя с лучшей стороны. Конечно, мне есть над чем поработать в этом плане, так что я снова в зале и работаю над этим», — приводит слова Делла Маддалены портал ESPN.