Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Арман Царукян назвал самого сложного соперника в карьере

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Россию и Армению, Арман Царукян выразил уверенность, что самым сложным оппонентом, с которым ему приходилось сталкиваться, был чемпион UFC в полусреднем весе соотечественник Ислам Махачев.

— Кто был твоим самым сложным оппонентом?
— Ислам Махачев.

— Что делало его таким сложным — навыки или мышление?
— Навыки, — сказал Царукян в интервью @nawid_youssifi15.

Напомним, бой между Арманом и Исламом прошёл 20 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге на турнире UFC Fight Night 149. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Махачева единогласным решением судей.

