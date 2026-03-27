Арман Царукян назвал самого сложного соперника в карьере

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Россию и Армению, Арман Царукян выразил уверенность, что самым сложным оппонентом, с которым ему приходилось сталкиваться, был чемпион UFC в полусреднем весе соотечественник Ислам Махачев.

— Кто был твоим самым сложным оппонентом?

— Ислам Махачев.

— Что делало его таким сложным — навыки или мышление?

— Навыки, — сказал Царукян в интервью @nawid_youssifi15.

Напомним, бой между Арманом и Исламом прошёл 20 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге на турнире UFC Fight Night 149. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Махачева единогласным решением судей.