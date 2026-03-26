Эдди Хирн раскрыл, против каких боксёров может вернуться Энтони Джошуа в ринг

Эдди Хирн, являющийся промоутером бывшего чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, сообщил имена потенциальных оппонентов своего подопечного, против которых тот может вернуться в ринг, вероятно, в июле.

«Или бой с Фабио Уордли за титул чемпиона мира в тяжёлом весе, или реванш с Даниэлем Дюбуа… В общем, поединков много. Но бой с Фьюри по-прежнему самый важный в этом виде спорта, и мы надеемся, что Тайсон победит», — приводит слова Хирна портал Yahoo Sports.

Джошуа 36 лет. На профессиональном уровне британский боксёр выступает с 2013 года. В его рекорде 29 побед, из которых 26 были одержаны досрочно, и четыре поражения. Является чемпионом Олимпийских игр — 2012 и кавалером ордена Британской империи «За заслуги в боксе».