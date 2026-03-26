Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Бокс/ММА Новости

Эдди Хирн раскрыл, против каких боксёров может вернуться Энтони Джошуа в ринг

Комментарии

Эдди Хирн, являющийся промоутером бывшего чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, сообщил имена потенциальных оппонентов своего подопечного, против которых тот может вернуться в ринг, вероятно, в июле.

«Или бой с Фабио Уордли за титул чемпиона мира в тяжёлом весе, или реванш с Даниэлем Дюбуа… В общем, поединков много. Но бой с Фьюри по-прежнему самый важный в этом виде спорта, и мы надеемся, что Тайсон победит», — приводит слова Хирна портал Yahoo Sports.

Джошуа 36 лет. На профессиональном уровне британский боксёр выступает с 2013 года. В его рекорде 29 побед, из которых 26 были одержаны досрочно, и четыре поражения. Является чемпионом Олимпийских игр — 2012 и кавалером ордена Британской империи «За заслуги в боксе».

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android