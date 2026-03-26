Камил Гаджиев: каждому человеку, который не подаст мне руку, я дам пощёчину

Известный российский промоутер Камил Гаджиев рассказал о своём отношении к тем людям, кто не протягивает ему руку для рукопожатия.

«Каждому человеку, который не подаст мне руку, я дам пощёчину. Ты думаешь, я переживаю, что боец вскочит и меня побьёт!? От этого ещё никто не умирал. Кто кого ещё побьёт – вопрос. Но даже если меня побьют, ничего страшного. Я единоборствами всю жизнь занимался. Думаешь, мне мало по голове прилетало?» – сказал Гаджиев в интервью на YouTube-канале «Дневник Хача».

