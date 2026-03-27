«Образец тотального доминирования в ММА». Камил Гаджиев — о Хабибе Нурмагомедове

Известный российский промоутер Камил Гаджиев с уважением высказался в адрес члена Зала славы UFC и бывшего чемпиона UFC в лёгком весе соотечественника Хабиба Нурмагомедова.

«Хабиб – образец тотального доминирования в MMA. Человек, который за свою карьеру в MMA не допустил ни одной осечки. А лёгкий вес – одна из самых конкурентных категорий. И чтобы прорваться, нужно пройти через сумасшедшие жернова.

В тяжёлом и полутяжёлом весе бывают случайные чемпионы, кто-то травмирован, ребят не так много. Бывают бойцы, даже среди россиян, которые недавно проиграли, потом два боя выиграли и снова говорят о своих титульных амбициях. Для лёгкого веса это нереально. В лёгком весе, чтобы снова вернуться в титульную гонку, нужно три года.

И вот Хабиб в самом лёгком показывал абсолютное, сумасшедшее доминирование. Представь на секунду, что он перед завершением карьеры в пух и прах разделал тогдашнего [временного] чемпиона Гэтжи. Он его просто убил. Поэтому доминирование и отсутствие осечек в самой популярной весовой категории заставляет меня называть его величайшим бойцом в истории», – сказал Гаджиев в интервью на YouTube-канале «Дневник Хача».