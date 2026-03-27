Арман Царукян пообещал нокаутировать Махачева в возможном реванше

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг), представляющий Россию и Армению, Арман Царукян пообещал нокаутировать 34-летнего действующего обладателя чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) соотечественника Ислама Махачева в потенциальном реванше.

— Если бы тебе снова пришлось столкнуться с Исламом, что бы ты изменил?

— Я бы его нокаутировал, — сказал Царукян в интервью @nawid_youssifi15.

Напомним, бой между Арманом и Исламом прошёл 20 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге на турнире UFC Fight Night 149. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Махачева единогласным решением судей.