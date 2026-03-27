Главная Бокс/ММА Новости

Фото: Исраэль Адесанья посетил могилу Брюса Ли в Сиэтле

Комментарии

36-летний нигерийский боец и двукратный чемпион промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья посетил могилу гонконгского и американского мастера боевых искусств, киноактёра, режиссёра, сценариста и продюсера Брюса Ли.

Могила Брюса находится на кладбище Лейк-Вью в Сиэтле, штат Вашингтон. Также это кладбище называют местом упокоения «пионеров Сиэтла». Именно в городе из штата Вашингтон и началась карьера Брюса, несмотря на то что он родился в Сан-Франциско. Рядом с актёром похоронен и его сын — Брэндон Ли, трагически погибший на съёмках фильма «Ворон».

Сам Адесанья возглавит кард турнира UFC Fight Night, который пройдёт в ночь на 29 марта в Сиэтле, а соперником нигерийского атлета станет Джо Пайфер.

