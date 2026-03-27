Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему не поддерживает участие женщин в ММА

37-летний прославленный российский боец и бывший чемпион промоушена UFC непобеждённый Хабиб Нурмагомедов высказался об участии женщин в смешанных единоборствах.

«У каждого человека в жизни есть своя миссия. Для мужчины — это растить детей, заботиться о семье, заботиться о близких. Есть очень мало женщин, которые берут на себя большую ответственность. Им это очень тяжело. Это не просто так. Господь создал это таким образом: женщина слабее, мужчина сильнее.

Люди хотят всё изменить и перемешать. Не знаю, как вы к этому относитесь, но мне нравится, когда мужчина занимается мужским делом, а женщина — женским», — приводит слова Нурмагомедова аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.