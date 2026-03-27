Видео: Мокаев тренируется перед поединком в промоушене Джейка Пола

В социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлена тренировка 25-летнего британо-российского бойца и чемпиона промоушена Brave CF в наилегчайшем весе Мухаммада Мокаева.

Свой следующий поединок Мухаммад проведёт в промоушене блогера и профессионального боксёра Джейка Пола Most Valuable Promotions (MVP). Соперником Мокаева станет 37-летний представитель Бразилии Адриано Мораес, а сам бой пройдёт в наилегчайшем весе по формуле три раунда по пять минут каждый.

В общей сложности на счету Мокаева 16 побед в 16 боях в смешанных единоборствах. Ещё один поединок с его участием был признан несостоявшимся. Последний раз Мухаммад выходил на ринг для грэпплинг-схватки со вторым номером в лёгком весе промоушена UFC Арманом Царукяном в рамках Нуре FC. Мокаев проиграл после удушающего приёма.