«Многие разгневались». Брок Леснар — о прерывании исторического стрика Андертейкера

48-летний легендарный боец, рестлер, бывший чемпион UFC и WWE Брок Леснар рассказал о своём поединке с Марком Кэлвеем, известным под именем Андертейкер, который состоялся в апреле 2014 года на крупнейшем турнире WrestleMania 30. Леснар победил Тейкера, нанеся тому первое поражение на WrestleMania, сделав серию Кэлвея 21-1.

Фото: wwe.com

«Очевидно, это было не моё решение. Я имею в виду, что в то время Винс Макмэн, знаете, думал, что если и есть человек, который может победить Тейкера и забрать у него «Серию», имея реальный бэкграунд, в который люди могли бы поверить, то, наверное, это я. Многие разгневались, что это сделал я, но это не моё решение. Я снимаю шляпу перед Андертейкером, Марком, он отличный парень, и, в конце концов, парни, это просто бизнес, это искусство отдавать и брать, и пришло время Тейкеру отдать, и пришло время Броку Леснару взять.

Фото: wwe.com

Его госпитализация после матча? Я не знаю, что случилось во время матча, но он был моим наставником. Я работал с Тейкером много лет, и вот мы выходим на этот матч, и он получил удар в незащищённое место в тот день, знаете, он выходит на свою очередную WrestleMania, думая, что победит, а за два часа до нашего выхода у него буквально выбивают почву из-под ног, и там точно было много разных эмоций. Я был взволнован, но мне также было жаль, мол, я тот парень, кто должен забрать его «Серию», и вот мы выходим на этот матч, и в следующее мгновение Тейкер перестаёт быть собой, и я такой… знаете, это танец на ринге, и ты просто должен сделать всё возможное, чтобы пройти через это, и мы это сделали. За свою карьеру я провёл много времени с ним, поэтому поехал убедиться [в больницу], что с ним всё в порядке. Это дань уважения в каком-то смысле», — приводит слова Леснара издание Yahoo Sports.