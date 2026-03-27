«Тявкает на заднем плане». Тренер Волкановски однозначно ответил о поединке с Жаном Силвой

Джо Лопес, являющийся тренером австралийского чемпиона UFC в полулёгком весе (до 65 кг) Александра Волкановски, высказался о готовности бразильского атлета Жана Силвы сразиться с действующим чемпионом полулёгкого дивизиона.

«Жан Силва, или как там его, тявкает на заднем плане, как маленькая собачонка, пытаясь поднять много шума, чтобы вообразить себя следующим претендентом. Но он его не заслуживает. Впереди ещё Элджо и ребята, которые выше него. Он должен заслужить своё место. Не думайте, что, если вы поднимаете много шума, вы его получите, потому что это не так», — сказал Лопес на YouTube-канале Submission Radio.