Перейра показал вес более 110 кг за три месяца до боя с Ганом в Белом доме

38-летний бразильский боец и бывший чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в среднем и полутяжёлом весе Алекс Перейра выложил в социальных сетях видеоролик, на котором показал свой актуальный вес.

Вес Алекса на весах составил в районе 246 фунтов, что равняется 112 кг.

На первом в истории турнире UFC в Белом доме бразильский атлет сразится с французским тяжеловесом Сирилем Ганом за временное чемпионство тяжёлого дивизиона.

В своём последнем бою Перейра сражался с россиянином Магомедом Анкалаевым. Их поединок состоялся 5 октября 2025 года и завершился победой Алекса техническим нокаутом. Перейра вернул себе титул в полутяжёлом весе, но после согласия на поединок с Ганом освободил чемпионство.