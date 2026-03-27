«Не могу поверить, что она меня бросила». Леснар рассказал о нестандартном воспитании мамы

48-летний легендарный боец, рестлер, бывший чемпион UFC и WWE Брок Леснар рассказал, как его мама Стефани Леснар воспитывала его.

«Вокруг меня с детства было большее давление из-за возможной карьеры. Даже моя мама, моя мама возлагала на меня такие большие надежды. Моя мама, благослови её господь, и я благодарен ей по сей день. Например, если я проигрывал на детском турнире по борьбе, она сама уезжала и оставляла меня на арене, чтобы я сам нашёл себе попутку до дома. Она была в бешенстве, а я три часа добирался в одиночестве на заднем сиденье чьей-то машины. Я ехал и думал: «Не могу поверить, что мама меня бросила», — приводит слова Леснара BJJDoc.

