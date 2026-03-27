Йоэль Ромеро прошёл взвешивание перед боем с Вагабом Вагабовым в Санкт-Петербурге

48-летний кубинский борец вольного стиля, а ныне боец смешанных боевых искусств, выступавший под эгидой Ultimate Fighting Championship (UFC) и Bellator MMA, Йоэль Ромеро успешно прошёл процедуру взвешивания перед поединком с российским атлетом Вагабом Вагабовым, который пройдёт на турнире по кулачным боям IBA Bare Knuckle 4 в Санкт-Петербурге 28 марта.

Весь Йоэля составил 92,150 кг, что сорвало аплодисменты в комнате, где проходило взвешивание.

Посмотреть трансляцию турнира IBA Bare Knuckle 4 можно будет на платформе «VK Видео» в официальном сообществе организации. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.