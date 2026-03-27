«Поцелуйте в задницу, ТКО». Ронда Роузи — о появлении на шоу конкурента WWE

«Поцелуйте в задницу, ТКО». Ронда Роузи — о появлении на шоу конкурента WWE
39-летняя бывшая чемпионка UFC и реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Ронда Роузи прокомментировала своё появление на шоу промоушена All Elite Wrestling (AEW) Revolution в ночь на 16 марта 2026 года.

«Это моё первое, думаю, полноценное появление на шоу AEW, потому что раньше я выступала только в Ring of Honor [ROH]. Я присутствовала, конечно, за кулисами шоу, но никогда по-настоящему не выступала на них. А Ring of Honor выходил в эфир заранее записанным, с меньшей аудиторией, так что я никогда не была на платном шоу AEW, поэтому я не понимала, чего ожидать.

Но я думаю, что AEW ощущается чем-то вроде менее ограниченной и более взрослой версии WWE, что уже звучит как хорошее времяпрепровождение. Это очень точное описание, как мне показалось. И у меня вышло послание: «Поцелуйте меня в задницу, ТКО!

То, что мой бой с Каргано будет транслироваться на Netflix, где показывают WWE? Будет проще просить прощения, чем разрешения (улыбается)» — приводит слова Роузи Yahoo Sports.

Роузи сидела в первом ряду у ринга и после поединка своей подруги Марины Шаффир, которая проиграла Тони Шторм, вышла на ринг, устроив битву взглядов с Тони.

Промоушен AEW считается главным конкурентом WWE.

