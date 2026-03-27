Бадаев: Шара Буллет победит Перейру, тот уже прошёл свой пик

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев поделился ожиданиями от потенциального боя между россиянином Шарабутдином Магомедовым по прозвищу Шара Буллет с бразильцем Мичела Перейры. Этот поединок может состояться на турнире UFC в Баку 27 июня.

«Это очень хорошее решение матчмейкеров. Шара Буллет и Мичел Перейра — два нестандартных и ярких ударника, которые действуют в самобытной манере, демонстрируют зрелище. И они гарантировано дадут это зрелище в очном поединке. Шара Буллет свежее, Шара мотивированнее. Перейра в последних боях много проигрывал, хотя до этого у него была серьёзная серия из побед.

Такое ощущение, что сейчас Перейра свой пик прошёл. Шара Буллет набирает обороты. Плюс Шара сделал выводы из своего поединка с Майклом Пейджем. Думаю, сейчас Шара должен забирать — база тайского бокса, агрессия, молодость, ударная мощь сделают своё дело. Шара победит», — сказал Бадаев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.