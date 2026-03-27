«Надежда тяжёлого веса. Но не единственная». Виталий Сланов высказался о Мозесе Итауме

Российский тренер Виталий Сланов высказался о 21-летнем британском супертяжеловесе Мозесе Итауме, который в ночь с 28 на 29 марта мск на площадке спортивного комплекса Co-op Live Arena в британском Манчестере сразится с 32-летним американцем Джермейном Франклином.

«Итаума – очень талантливый боксёр. Это показал его бой с Уайтом. Говорят, на тренировках Мозес творит чудеса. Дерётся с Франклином. Крепкий парень. У него всего лишь два проигрыша. Причём оба раза проиграл по очкам. А с Джошуа даже забрал какие-то раунды. Ждём. Если и тут Итаума проявит себя ярко, это будет серьёзной заявкой.

Мозес — надежда тяжёлого веса. Но не единственная. Там много молодых ребят. Талантливых, способных. В первой сотне много хороших боксёров, которые могут в ближайшие годы громко заявить о себе», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

