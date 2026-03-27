«Иначе у нас была бы трилогия с Лопесом». Тренер Волкановски — о победе Евлоева над Мёрфи

«Иначе у нас была бы трилогия с Лопесом». Тренер Волкановски — о победе Евлоева над Мёрфи
Джо Лопес, являющийся тренером австралийского чемпиона UFC в полулёгком весе (до 65 кг) Александра Волкановски, объяснил, почему рад тому факту, что непобеждённый российский боец Мовсар Евлоев выиграл поединок с британским атлетом Лероном Мёрфи.

«На мой взгляд. конечно, это было бы реалистично, если бы поединок [Евлоева и Мёрфи] закончился ничейным результатом, но я рад, что этого не произошло, потому что тогда у нас, вероятно, был бы третий бой с Лопесом. Я рад, что этого не произошло. Я рад, что Мовсар вышел победителем (смеётся)», — сказал Лопес на YouTube-канале Submission Radio.

Встреча Евлоева и Мёрфи прошла в ночь на 22 марта на турнире UFC Fight Night 270 в Лондоне. Мовсар победил решением большинства судей.

UFC 2026. UFC Fight Night 270, Лондон, Великобритания
Мовсар Евлоев (W) — Лерон Мёрфи
22 марта 2026, воскресенье. 01:30 МСК
Мовсар Евлоев
Окончено
MD
Лерон Мёрфи
Материалы по теме
«Тявкает на заднем плане». Тренер Волкановски однозначно ответил о поединке с Жаном Силвой
