«Иначе у нас была бы трилогия с Лопесом». Тренер Волкановски — о победе Евлоева над Мёрфи

Джо Лопес, являющийся тренером австралийского чемпиона UFC в полулёгком весе (до 65 кг) Александра Волкановски, объяснил, почему рад тому факту, что непобеждённый российский боец Мовсар Евлоев выиграл поединок с британским атлетом Лероном Мёрфи.

«На мой взгляд. конечно, это было бы реалистично, если бы поединок [Евлоева и Мёрфи] закончился ничейным результатом, но я рад, что этого не произошло, потому что тогда у нас, вероятно, был бы третий бой с Лопесом. Я рад, что этого не произошло. Я рад, что Мовсар вышел победителем (смеётся)», — сказал Лопес на YouTube-канале Submission Radio.

Встреча Евлоева и Мёрфи прошла в ночь на 22 марта на турнире UFC Fight Night 270 в Лондоне. Мовсар победил решением большинства судей.