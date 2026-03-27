WWE рассматривают приглашение Тома Брэди на WrestleMania после конфликта с Логаном Полом

Руководство промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) рассматривает приглашение легендарного американского футболиста и семикратного победителя Супербоула Тома Брэди на предстоящее реслинг-шоу WreslteMania 42, о чём сообщил популярный обозреватель реслинг Дэйв Мельтцер из Wrestling Obsever.

«Насколько мне известно, они ведут переговоры с Томом Брэди, но на данный момент сделки с Томом Брэди определённо нет. Так что это может случиться. Очевидно, Логан Пол и Том Брэди работают над этим, имею в виду, все знают, что они развивают этот сюжет. Думаю, люди видели, что это назревает. Но что-то в какой-то форме может произойти на WrestleMania. Это не станет сюрпризом», — сказал Мельтцер.

Первоисточником послужила словесная перепалка между Полом и Брэди, в ходе которой Том назвал реслинг милым и постановочным.

