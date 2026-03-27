Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Экс-боец UFC Диего Санчес приговорён к пяти годам условно за стрельбу из машины

Бывший боец UFC Диего Санчес приговорён к пяти годам условного заключения. Об этом сообщает MMA Junkie.

44-летний американец был арестован в июле 2025 года после того, как, по данным полиции, открыл стрельбу из окна своей машины, проезжая мимо поста ДТП на шоссе. Санчес признал вину по обвинению в стрельбе из автомобиля (тяжкое преступление четвёртой степени). Второе обвинение — в неосторожном обращении с оружием — было снято.

Прокуроры запрашивали для экс-бойца два года тюремного заключения. Вместо этого суд назначил пять лет условно. Санчес заявил, что в момент инцидента страдал от проблем с психикой и зависимостей, с которыми пытался справиться.

Санчес стал известен как один из участников первого сезона The Ultimate Fighter (2005). В UFC он провёл 22 боя с 2005 по 2022 год. После ухода из промоушена он провёл один поединок в лиге кулачных боёв BKFC в феврале 2023 года. Неизвестно, планирует ли Санчес возвращаться в единоборства.

