Лиана Джоджуа потерпела седьмое поражение в карьере на турнире RCC и Karate Combat

Россиянка Диана Погосян одержала победу над грузинкой Лианой Джоджуа единогласным решением судей на совместном турнире RCC и Karate Combat в Екатеринбурге. Бой прошёл в промежуточном весе (64 кг).

Погосян, начавшая карьеру в 2024 году, продлила свою серию до четырёх побед подряд и остаётся непобеждённой на профессиональном уровне. Для 30-летней Джоджуа это поражение стало седьмым в карьере при восьми победах.

Поединок прошёл всю дистанцию в три раунда. Погосян использовала свою скорость и манёвренность, а Джоджуа набирала ход от раунда к раунду, но этого не хватило для победы. Для 24-летней россиянки это был первый бой в 2026 году — ранее она выступала в Hardcore FC.