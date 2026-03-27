Сайборг: бой Роузи с Карано — отличный матчмейкинг

Экс-чемпионка UFC Крис Сайборг положительно оценила организацию поединка между Рондой Роузи и Джиной Карано, который возглавит турнир Most Valuable Promotions (MVP) 16 мая в Лос-Анджелесе.

«Считаю, это хороший матчмейкинг. Роузи после двух поражений ушла, восстановила ментальное здоровье и возвращается боем с легендой. Обе возвращаются после долгого перерыва — Роузи после 10 лет, Карано после 17. Думаю, это будет отличный бой», — сказала экс-чемпионка UFC.

Напомним, что последний бой Ронды Роузи в UFC состоялся 30 декабря 2016 года на турнире UFC 207, где она проиграла Аманде Нуньес техническим нокаутом всего за 48 секунд. После этого поражения Роузи завершила карьеру в ММА, перейдя в рестлинг.

Карано 43 года. Последний бой по правилам ММА Джина провела в августе 2009 года. В её профессиональном рекорде семь побед и одно поражение.