«Если он проиграет, закончит». Сехудо — о возможном завершении карьеры Адесаньей

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо высказался о будущем Исраэля Адесаньи. По его мнению, нигериец может завершить карьеру в случае поражения от Джо Пайфера на турнире UFC Fight Night 271 в Сиэтле.

«Это зависит от обстоятельств, но думаю, что да. На мой взгляд, если корабль уплыл, значит, уплыл. Я, например, со временем пришёл к пониманию: дело, возможно, не столько в таланте, сколько в желании. Просто сейчас я хочу заниматься чем-то другим. Есть вещи, которые доставляют больше удовольствия. Думаю, Исраэль сейчас придерживается такой же позиции.

Он уже работает диджеем, занимается множеством других дел и, можно сказать, строит планы на будущее. Когда люди начинают осваивать что-то новое, они чувствуют, что время прежней жизни подходит к концу. Я, например, довольно активно занялся недвижимостью и контент-бизнесом. Так что да, мне кажется, если Исраэль потерпит поражение в этом бою, он закончит», — заявил Сехудо в новом выпуске шоу Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.