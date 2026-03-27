Крис Сайборг ответила на оскорбления Роузи, Ронда назвала её «cтероидной сукой»

Бывшая чемпионка UFC Крис Сайборг ответила на выпады Ронды Роузи, которая во время пресс-конференции перед боем с Джиной Карано назвала её «читерской стероидной сукой».

«Сумасшествие. Прошло уже больше 10 лет. Она уже мать, завершила карьеру 10 лет назад, и я в другом периоде жизни. Последние 10 лет о ней не думала. Ей нравится вспоминать, что было 15 лет назад. Я уже доказала, что чистый атлет. 15 лет прохожу олимпийское тестирование. Сумасшествие, что я всё ещё у неё на уме. Это как в песне: «Ты всегда в моих мыслях». Просто живу своей жизнью и получаю удовольствие, делаю многое для спорта и продолжу это делать», — заявила бразильянка в интервью MMA Fighting.