Джек Делла Маддалена — о бое с Пратесом: уверен, что могу превзойти его
Австралийский боец UFC Джек Делла Маддалена поделился ожиданиями от предстоящего поединка с бразильцем Карлосом Пратесом. Бойцы встретятся в главном событии турнира UFC Fight Night 275 в Петре (Австралия) 2 мая.
UFC Fight Night 275, Перт, Австралия
Джек Делла Маддалена — Карлос Пратес
02 мая 2026, суббота. 16:30 МСК
Джек Делла Маддалена
Карлос Пратес
«Он не зря пользуется популярностью у болельщиков. Это захватывающий боец. Он провёл отличные поединки в стойке с двумя ведущими претендентами. Я чувствую, что у меня есть всё необходимое, чтобы победить его. Я уверен, что смогу превзойти его», — заявил Делла Маддалена в интервью для Australian MMA.
У Делла Маддалены 18 побед и три поражения. В последнем бою он защищал титул в поединке с Исламом Махачевым и проиграл единогласным судейским решением.
- 27 марта 2026
26 марта 2026
