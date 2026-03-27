Джек Делла Маддалена — о бое с Пратесом: уверен, что могу превзойти его

Австралийский боец UFC Джек Делла Маддалена поделился ожиданиями от предстоящего поединка с бразильцем Карлосом Пратесом. Бойцы встретятся в главном событии турнира UFC Fight Night 275 в Петре (Австралия) 2 мая.

«Он не зря пользуется популярностью у болельщиков. Это захватывающий боец. Он провёл отличные поединки в стойке с двумя ведущими претендентами. Я чувствую, что у меня есть всё необходимое, чтобы победить его. Я уверен, что смогу превзойти его», — заявил Делла Маддалена в интервью для Australian MMA.

У Делла Маддалены 18 побед и три поражения. В последнем бою он защищал титул в поединке с Исламом Махачевым и проиграл единогласным судейским решением.