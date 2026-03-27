Алекс Перейра стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC — talkSPORT

Двукратный чемпион UFC в полутяжёлом весе Алекс Перейра подписал новое соглашение с организацией на восемь боёв, которое сделало его самым высокооплачиваемым бойцом лиги, сообщает talkSPORT.

Условия контракта существенно превышают предыдущие гонорары бразильца и поднимают его заработки в диапазон $ 5-6 млн за поединок. Сам 38-летний боец подтвердил подписание соглашения, отметив, что руководство «очень хорошо о нём позаботилось».

Первый бой по новому контракту Перейра проведёт за временный титул в тяжёлом весе с Сирилем Ганом. Поединок запланирован на 14 июня в рамках турнира UFC Freedom 250 около Белого дома в Вашингтоне.