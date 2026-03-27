Усик — о вылете Украины из плей-офф отбора на ЧМ-2026: впереди нас ждут новые победы
Поделиться
Непобеждённый 39-летний действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик посетил матч 1/2 финала раунда плей-офф отбора на чемпионат мира — 2026 в европейской группе между сборными Украины и Швеции. Встреча в Валенсии завершилась поражением украинцев со счётом 1:3.
ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. 1/2 финала
26 марта 2026, четверг. 22:45 МСК
Украина
Окончен
1 : 3
Швеция
0:1 Дьёкереш – 6' 0:2 Дьёкереш – 51' 0:3 Дьёкереш – 73' 1:3 Пономаренко – 90'
«Горжусь, что вчера побывал на футбольном матче между Украиной и Швецией! Это был стыковой матч отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 года. Результат оказался не в нашу пользу, но это лишь означает, что впереди нас ждут новые возможности и победы», — написал в своём аккаунте в социальной сети Х Усик.
Комментарии
- 27 марта 2026
-
22:09
-
22:00
-
21:59
-
20:58
-
19:46
-
19:43
-
19:21
-
18:54
-
17:53
-
17:00
-
16:30
-
16:16
-
16:00
-
15:32
-
14:53
-
14:30
-
13:58
-
13:41
-
12:45
-
11:56
-
11:42
-
10:51
-
09:52
-
09:46
-
00:24
-
00:15
-
00:13
-
00:06
-
00:02
- 26 марта 2026
-
23:05
-
22:23
-
22:08
-
21:47
-
21:05
-
20:25