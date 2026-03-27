Усик — о вылете Украины из плей-офф отбора на ЧМ-2026: впереди нас ждут новые победы

Непобеждённый 39-летний действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик посетил матч 1/2 финала раунда плей-офф отбора на чемпионат мира — 2026 в европейской группе между сборными Украины и Швеции. Встреча в Валенсии завершилась поражением украинцев со счётом 1:3.

«Горжусь, что вчера побывал на футбольном матче между Украиной и Швецией! Это был стыковой матч отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 года. Результат оказался не в нашу пользу, но это лишь означает, что впереди нас ждут новые возможности и победы», — написал в своём аккаунте в социальной сети Х Усик.