Главная Бокс/ММА Новости

Усик — о вылете Украины из плей-офф отбора на ЧМ-2026: впереди нас ждут новые победы

Усик — о вылете Украины из плей-офф отбора на ЧМ-2026: впереди нас ждут новые победы
Комментарии

Непобеждённый 39-летний действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик посетил матч 1/2 финала раунда плей-офф отбора на чемпионат мира — 2026 в европейской группе между сборными Украины и Швеции. Встреча в Валенсии завершилась поражением украинцев со счётом 1:3.

ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. 1/2 финала
26 марта 2026, четверг. 22:45 МСК
Украина
Окончен
1 : 3
Швеция
0:1 Дьёкереш – 6'     0:2 Дьёкереш – 51'     0:3 Дьёкереш – 73'     1:3 Пономаренко – 90'    

«Горжусь, что вчера побывал на футбольном матче между Украиной и Швецией! Это был стыковой матч отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 года. Результат оказался не в нашу пользу, но это лишь означает, что впереди нас ждут новые возможности и победы», — написал в своём аккаунте в социальной сети Х Усик.

Материалы по теме
Зачем всем стареющий кикбоксёр? За Верхувеном охотится не только Усик
Зачем всем стареющий кикбоксёр? За Верхувеном охотится не только Усик
Комментарии
