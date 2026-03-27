Хамзин защитил титул чемпиона Karate Combat, победив Лоорэ единогласным решением судей

Российский боец Ильяс Хамзин защитил пояс чемпиона лиги Karate Combat в среднем весе. В главном бою совместного турнира с RCC в Екатеринбурге он победил француза Алекса Лоорэ.

Поединок прошёл все пять раундов. Судьи единогласно отдали победу 34-летнему Хамзину, который осенью 2025 года единогласным решением судей выиграл у американца Адриана Уэзерсби и завоевал титул чемпиона организации в среднем весе.

Турнир Karate Combat 60 прошёл в Екатеринбурге 27 марта. В рамках шоу также состоялся бой Дианы Погосян и Лианы Джоджуа, который завершился победой россиянки решением судей.

