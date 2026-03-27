Адесанья и Пайфер показали одинаковый вес перед боем на UFC Fight Night 271

Адесанья и Пайфер показали одинаковый вес перед боем на UFC Fight Night 271
В Сиэтле прошла официальная церемония взвешивания участников турнира UFC Fight Night 271. Главный бой вечера свёл бывшего чемпиона среднего дивизиона Исраэля Адесанью и Джо Пайфера, оба показали на весах одинаковый результат — 84,37 кг.

Исраэль Адесанья — Джо Пайфер
Последний поединок Адесаньи состоялся в феврале 2025 года на UFC Fight Night 250, где он уступил Нассурдину Имавову техническим нокаутом во втором раунде. Всего в активе новозеландца 24 победы и пять поражений.

Пайфер последний раз выходил в октагон в октябре 2025 года на UFC 320, одержав победу удушающим приёмом над Абусупьяном Магомедовым во втором раунде. В его послужном списке 15 побед и три поражения.

