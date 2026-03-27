Опубликованы данные о покупках PPV на турнирах UFC в 2024 и 2025 годах

Стало известно количество покупок платных трансляций (pay-per-view) для нескольких номерных турниров UFC, проходивших в 2024 и 2025 годах. Согласно новому отчёту, лидером среди них стал юбилейный UFC 300.
Список турниров и количество покупок PPV:
UFC 300 — 615 000.
UFC 302 — 410 000.
UFC 303 — 274 000.
UFC 311 — 240 000.
UFC 312 — 176 000.
UFC 301 — 67 000.
Всего в отчёт попали шесть событий. Самым провальным с коммерческой точки зрения оказался UFC 301, который не смог преодолеть планку в 70 тысяч покупок. UFC 300, напротив, собрал рекордную для этого периода аудиторию.
Напомним, что следующий турнир UFC Fight Night 271 состоится в ночь на 29 марта в Сиэтле. Главным событием вечера станет бой в среднем весе между бывшим чемпионом дивизиона Исраэлем Адесаньей и Джо Пайфером.