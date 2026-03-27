Конор Макгрегор ответил на данные о покупках PPV на турнирах UFC в 2024 и 2025 годах

Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор прокомментировал данные о платных трансляциях турниров лиги, опубликованные журналистом Дэйвом Мельтцером.

«Мой последний бой собрал больше, чем все эти вместе взятые», — написал Макгрегор в своём аккаунте в социальной сети Х.

Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.