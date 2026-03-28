Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Йоэль Альварес и Ярослав Амосов встретятся на UFC 328 в Ньюарке — источник

Комментарии

Испанский боец Йоэль Альварес проведёт бой с украинцем Ярославом Амосовым на турнире UFC 328 9 мая в Ньюарке. Об этом сообщает журналист издания ABC Альваро Кольменеро.

Для 33-летнего Альвареса (23-3) это будет второй бой в полусреднем весе. В октябре 2025 года он победил Висенте Луке единогласным решением судей. 32-летний Амосов (29-1) — бывший чемпион Bellator в полусреднем весе. В своём дебютном бою в UFC в декабре 2025 года он победил Нила Магни удушающим приёмом в первом раунде.

Главным событием UFC 328 станет бой за титул чемпиона в среднем весе между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом. Также на турнире запланирован поединок Романа Копылова c бразильцем Марко Тулио.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android