Йоэль Альварес и Ярослав Амосов встретятся на UFC 328 в Ньюарке — источник

Испанский боец Йоэль Альварес проведёт бой с украинцем Ярославом Амосовым на турнире UFC 328 9 мая в Ньюарке. Об этом сообщает журналист издания ABC Альваро Кольменеро.

Для 33-летнего Альвареса (23-3) это будет второй бой в полусреднем весе. В октябре 2025 года он победил Висенте Луке единогласным решением судей. 32-летний Амосов (29-1) — бывший чемпион Bellator в полусреднем весе. В своём дебютном бою в UFC в декабре 2025 года он победил Нила Магни удушающим приёмом в первом раунде.

Главным событием UFC 328 станет бой за титул чемпиона в среднем весе между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом. Также на турнире запланирован поединок Романа Копылова c бразильцем Марко Тулио.