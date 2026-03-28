Царукян жёстко ответил Пулласу на предложение устроить свидание с Ниной Драмой за € 10 тыс

На пресс-конференции перед турниром по борьбе RAF 07 между вторым номером рейтинга лёгкого веса UFC Арманом Царукяном и американским борцом и блогером Джорджио Пулласом произошёл необычный эпизод.

Пуллас публично предложил Царукяну 10 тысяч евро за свидание с его подругой, блогершей Ниной Драмой. «Ну что, устроишь мне свидание со своей девушкой Ниной — и я дам тебе деньги. Что скажешь?» — заявил Пуллас.

Царукян резко ответил: «С моей девушкой? Ребята… никто не любит, когда трогают семью — мам, сестёр, меня. Если кто-то будет говорить об этом — ты будешь мёртв. И мне всё равно. Уважай девушек, понял? Можешь говорить обо мне, но не о моих друзьях и других людях», — сказал на пресс-конференции Царукян.

Напомним, что в последнее время Арман Царукян часто записывает ролики с Ниной Драмой. Однако молодые люди не являются парой. Нина — популярная американская блогерша, бывшая модель Playboy и спортивный репортер, получившая известность благодаря оригинальным интервью с бойцами UFC.

Для Царукяна и Джорджио Пулласа это будет реванш: их первая схватка завершилась скандальной победой Царукяна и последовавшей потасовкой после боя.

Во время пресс-конференции Нина находилась в зале. После инцидента она подошла к Пулласу и попросила объяснить свои слова, подчеркнув, что её упоминание в разговоре было проявлением неуважения, а не какой-либо провокацией.

