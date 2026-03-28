Комментатор UFC объяснил, кто должен стать соперником Конора Макгрегора

Комментатор UFC Джон Аник порассуждал о том, кто должен стать соперником легендарного бойца и первого в истории UFC двойного чемпиона ирландца Конора Макгрегора.

«Я бы не стал ставить на бой с Чендлером, я бы поставил на Макса Холлоуэя как на соперника Конора. Я просто думаю, что это имеет огромный смысл, учитывая, каким вышел их первый бой в 2013 году, и учитывая, чего они достигли к этому моменту. И просто когда смотришь на календарь, и на многих легковесов и их относительную доступность или недоступность, я думаю, что бой Конора с Максом Холлоуэем — это настолько большой бой, насколько это возможно для Конора, когда речь идёт о том, кто будет его соперником.

Сражение с Пэдди Пимблеттом, безусловно, имеет смысл. Если вы хотите, чтобы Конор сразился за титул BMF, я думаю, бой с Чарльзом Оливейрой имеет смысл. Я думаю, для тех, кого оттолкнуло блестящее выступление Оливейры ранее в этом месяце, возможно, это не тот бой, на который они бы пошли», — приводит слова Аника MMAJunkie.