Мозес Итаума — Джермейн Франклин: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 28 на 29 марта мск на площадке спортивного комплекса «Co-op Live Arena» в британском Манчестере пройдёт вечер профессионального бокса Queensberry Promotions «Великолепная семёрка», главным событием которого станет поединок в супертяжёлом весе между 21-летним британцем Мозесом Итаумой и 32-летним американцем Джермейном Франклином. Сражение между Мозесом и Джермейном начнётся в 1:00 по московскому времени.

Официальной трансляции в России не будет. В прямом эфире шоу покажет стриминговая платформа DAZN.

На счету Мозеса Итаумы 13 поединков в профессиональном боксе, во всех 13 он одержал победы, 11 из которых — нокаутом. Джермейн Франклин в 26 профессиональных поединках оформил 24 победы (15 нокаутом) и потерпел два поражения (оба — судейскими решениями).