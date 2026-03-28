Хейни и его отец-тренер ожидают суда за нападение на боксёра Джонсона — ESPN

Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Девин Хейни и его отец Билл Хейни, который также является и его тренером, ожидают суда 6 апреля после того, как ранее в этом году они были арестованы в Нью-Йорке и обвинены в нападении за участие в публичной драке в «Мэдисон Сквер Гарден», сообщили в ESPN.

Согласно судебным протоколам, 27-летний Хейни и его 55-летний отец Билл были арестованы 1 февраля и каждому было предъявлено обвинение в мелком хулиганстве. Обвинения были выдвинуты в связи с инцидентом, произошедшим 30 января, когда Хейни и несколько членов его семьи поссорились с боксёром полусреднего веса Деланте «Тигром» Джонсоном. Драка была зафиксирована камерами с нескольких точек обзора, включая прямую трансляцию на DAZN, в которой Хейни перед этим выступал перед журналистами в преддверии мероприятия с участием Теофимо Лопеса-младшего и Шакура Стивенсона. Между Хейни и Джонсоном была длительная вражда в интернете, предшествовавшая физической стычке в январе.

Менеджер Джонсона подтвердил ESPN в пятницу, что именно на Джонсона было совершено нападение. Хейни в тот вечер не придал значения инциденту в социальных сетях, заявив в посте: «В Нью-Йорке холодно… Через несколько часов я должен отправиться в тюрьму».

18 февраля Хейни и его отцу, который также тренирует его, было предъявлено обвинение в уголовном суде Нью-Йорка, и оба заявили о своей невиновности.