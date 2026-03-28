Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Татьяна Постарнакова — Элора Дана: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 28 на 29 марта промоушен Professional Fighters League (PFL) проведёт свой очередной турнир, который состоится в Питтсбурге, штат Пенсильвания, США. Свой поединок на турнире проведёт 25-летняя россиянка Татьяна Постарнакова, а её соперницей станет 27-летняя бразильянка Элора Дана. Начало их боя запланировано на 2:50 по московскому времени.

PFL 2026. PFL Pittsburgh, Питтсбург, США
Татьяна Постарнакова — Элора Дана
29 марта 2026, воскресенье. 02:50 МСК
Татьяна Постарнакова
Элора Дана

В России полностью турнир PFL в Питтсбурге покажет сервис Okko.

На счету Татьяны в смешанных единоборствах семь боёв, в которых она одержала шесть побед. Четырежды она выигрывала сабмишенами, один раз нокаутировала соперницу, и ещё один — победила досрочно. Единственное поражение потерпела раздельным судейским решением.

Её соперница Дана имеет восемь побед и одно поражение. Пять раз она побеждала сабмишеном, дважды — решением и единожды — нокаутом.

Красивая и очень опасная. 5 причин следить за дебютом Постарнаковой в PFL
