«Всё зависит от воспитания». Шевченко ответила на слова Хабиба о женщинах в ММА

«Всё зависит от воспитания». Шевченко ответила на слова Хабиба о женщинах в ММА
Действующая обладательница титула UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко, представляющая Кыргызстан, ответила прославленному россиянину Хабибу Нурмагомедову, который сказал, что не поддерживает участие женщин в ММА.

«Женщины слабы? Скажите это моей сестре — командиру воздушного судна. Или скажите это «Ночным ведьмам» — женскому бомбардировочному полку времён Второй мировой войны, которые сбрасывали бомбы под покровом ночи с выключенными двигателями, а затем приземлялись в кромешной тьме без посадочных огней. За это они заслужили репутацию неуловимых и смертоносных.

Давай, скажи им, кто сильнее. Всё целиком зависит от воспитания. Можно вырастить мужчину беспомощным слизняком, не способным ни на что. Боевые искусства — это воинская традиция, где нет различий между мужчиной и женщиной. Существует только само Искусство. Именно поэтому люди тренируются: чтобы стать изящнее, сильнее и мудрее — и чтобы ни у кого никогда не было шанса ударить их по лицу», — написала Шевченко в социальной сети Х.

