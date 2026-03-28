«Должны дать королю P4P кредит доверия». Комментатор UFC — о критике в адрес Махачева

Комментатор UFC Джон Аник высказался в защиту чемпиона промоушена в полусреднем весе Ислама Махачева, подвергшегося критике за срыв боя в Белом доме с Илией Топурией.

«Я думаю, про него говорят слишком сурово, и, когда вы посмотрите на все эти разные слухи, разговоры и события, которые произошли в связи с 14 июня, а также на травму руки и Рамадан, все эти различные факторы, я думаю, мы должны дать королю P4P кредит доверия.

Ислам — очень вдумчивый, искренний, настоящий парень. Мне очень понравилось каждое наше с ним общение, и он — номер один в рейтинге P4P, поэтому мне бы хотелось, чтобы к нему проявили немного снисхождения. Мы видели много чемпионов с периодами бездействия, даже Илию Топурию и Хамзата Чимаева», — сказал Аник на YouTube-канале Mike Bohn.