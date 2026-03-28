«Должны дать королю P4P кредит доверия». Комментатор UFC — о критике в адрес Махачева

Комментатор UFC Джон Аник высказался в защиту чемпиона промоушена в полусреднем весе Ислама Махачева, подвергшегося критике за срыв боя в Белом доме с Илией Топурией.
«Я думаю, про него говорят слишком сурово, и, когда вы посмотрите на все эти разные слухи, разговоры и события, которые произошли в связи с 14 июня, а также на травму руки и Рамадан, все эти различные факторы, я думаю, мы должны дать королю P4P кредит доверия.
Ислам — очень вдумчивый, искренний, настоящий парень. Мне очень понравилось каждое наше с ним общение, и он — номер один в рейтинге P4P, поэтому мне бы хотелось, чтобы к нему проявили немного снисхождения. Мы видели много чемпионов с периодами бездействия, даже Илию Топурию и Хамзата Чимаева», — сказал Аник на YouTube-канале Mike Bohn.
- 28 марта 2026
-
13:55
-
12:37
-
12:03
-
11:10
-
10:44
-
10:00
-
09:34
-
07:43
-
00:12
- 27 марта 2026
-
23:57
-
23:55
-
23:50
-
22:09
-
22:00
-
21:59
-
20:58
-
19:46
-
19:43
-
19:21
-
18:54
-
17:53
-
17:00
-
16:30
-
16:16
-
16:00
-
15:32
-
14:53
-
14:30
-
13:58
-
13:41
-
12:45
-
11:56
-
11:42
-
10:51
-
09:52