Райан Гарсия назвал своего следующего соперника

Обладатель титула WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Райан Гарсия заявил, что проведёт свой следующий поединок с бывшим обладателем пояса WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопесом.

«С Турки Аль аш-Шейхом у тебя теперь нет оправданий, чтобы не драться с людьми, но у Танка по-прежнему нет соперника, и никто его на этом особо не ловит. Кроме меня, с кем он дрался? Я тут выхожу драться с Девином Хейни, с Танком Дэвисом, а теперь я собираюсь драться с Теофимо [Лопесом]», — сказал Гарсия на YouTube-канале Creators Think Podcast.

В своём последнем поединке Гарсия единогласным решением судей победил Марио Барриоса.