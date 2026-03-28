Комментатор UFC заявил, что Иан Гарри должен стать соперником Ислама Махачева

Комментатор Ultimate Fighting Championship (UFC) Джон Аник объяснил, почему второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе ирландец Иан Гарри должен стать следующим соперником действующего чемпиона дивизиона Ислама Махачева.

«Я считаю, что это чистая меритократия, основанная на совокупности проделанной работы, несмотря на беспроигрышную серию Моралеса и его невероятно впечатляющую победу над Шоном Брэди. Я просто чувствую, что бой Махачев — Иан Гарри — это то, что необходимо. Так что я думаю, именно Иан Гарри будет тем самым соперником Ислама и он наиболее достоин этого», — сказал Аник на YouTube-канале Mike Bohn.