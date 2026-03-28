Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Питтсбург 2026
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
02:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Комментатор UFC заявил, что Иан Гарри должен стать соперником Ислама Махачева

Комментарии

Комментатор Ultimate Fighting Championship (UFC) Джон Аник объяснил, почему второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе ирландец Иан Гарри должен стать следующим соперником действующего чемпиона дивизиона Ислама Махачева.

«Я считаю, что это чистая меритократия, основанная на совокупности проделанной работы, несмотря на беспроигрышную серию Моралеса и его невероятно впечатляющую победу над Шоном Брэди. Я просто чувствую, что бой Махачев — Иан Гарри — это то, что необходимо. Так что я думаю, именно Иан Гарри будет тем самым соперником Ислама и он наиболее достоин этого», — сказал Аник на YouTube-канале Mike Bohn.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android