Умар Нурмагомедов объявил о подготовке к следующему бою

Умар Нурмагомедов объявил о подготовке к следующему бою
30-летний российский боец смешанных боевых искусств Умар Нурмагомедов, занимающий второе место в рейтинге легчайшего дивизиона, объявил о начале подготовки к следующему поединку.

«Я готовлюсь к лету, я буду готов к любому развитию событий», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

В своём последнем поединке на турнире UFC 324 25 января 2026 года Нурмагомедов единогласным решением судей победил Дейвисона Фигейреду.

Всего на счету россиянина 20 побед в ММА, 11 из которых достались ему судейскими решениями, семь — сабмишеном и две — нокаутами. Своё единственное поражение он потерпел в бою с Мерабом Двалишвили.

